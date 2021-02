Atalanta, Hateboer tiene in ansia Gasperini: le sue condizioni (Di martedì 9 febbraio 2021) Hans Hateboer è ancora in dubbio per la sfida contro il Napoli in Coppa Italia. Solo dopo la rifinitura Gian Piero Gasperini saprà se potrà contare su di lui Solo nella giornata di oggi il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini saprà se potrà fare affidamento su Hans Hateboer per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli in programma mercoledì sera. A riferirlo è Tuttosport segnalando come solo dopo la rifinitura in programma a Zingonia si saprà se sarà convocato o meno. L’olandese ieri si è allenato a parte insieme a Bosko Sutalo e Joakim Maehle, ma per loro due ci sono maggiori speranze di recupero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Hansè ancora in dubbio per la sfida contro il Napoli in Coppa Italia. Solo dopo la rifinitura Gian Pierosaprà se potrà contare su di lui Solo nella giornata di oggi il tecnico dell’Gian Pierosaprà se potrà fare affidamento su Hansper la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli in programma mercoledì sera. A riferirlo è Tuttosport segnalando come solo dopo la rifinitura in programma a Zingonia si saprà se sarà convocato o meno. L’olandese ieri si è allenato a parte insieme a Bosko Sutalo e Joakim Maehle, ma per loro due ci sono maggiori speranze di recupero. Leggi su Calcionews24.com

salvione : Atalanta, seduta verso il Napoli. Differenziato per Hateboer - Dalla_SerieA : Atalanta, seduta verso il Napoli. Differenziato per Hateboer - - _SiGonfiaLaRete : #AtalantaNapoli, emergenza sulle fasce per #Gasperini: #Hateboer verso il forfait, #Maehle in dubbio… - CorriereQ : Atalanta, Napoli di Coppa Italia nel mirino Hateboer a parte - sportli26181512 : #Atalanta, seduta verso il Napoli. Differenziato per Hateboer: Allenamento per i nerazzurri in vista della semifina… -