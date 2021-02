Asia | Fabrizio e quella voglia irrefrenabile di dar scandalo

Leggi su dilei

(Di martedì 9 febbraio 2021)Argento eCorona ci riprovano: dopo la foto insieme della scorsa settimana, postano una nuova immagine abbracciati e con lo sguardo “perduto”, con tanto di didascalie ad effetto: “Trouble”, “Guaio”, scrive lui. “Il codice della strada” commenta lei. Che i due giochino a scombinare le carte, è evidente. Che si divertano a far credere quello che – magari – non è, pure. Senza dubbio sono due anime simili: istintive, estreme, spesso additate e non sempre amate dal pubblico. Che hanno pagato care sulla propria pelle determinate scelte di vita e prese di posizione. “Sono fatti per stare insieme”, sentenzia il web, tanto sulla pagina di, con commenti spesso da censura e non certo positivi (“Due persone perdute”, “Fatti e strafatti l’uno per l’altro”, “Sert vs Tso”) che sudi ...