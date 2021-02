Andrea Zenga, la sorella di Zelletta si prende il due di picche: “Esteticamente non è il mio tipo” (Di martedì 9 febbraio 2021) La scorsa settimana Alessia Zelletta, sorella minore di Andrea Zelletta, ha scritto su Instagram un messaggio rivolto ad Andrea Zenga che il conduttore gli ha letto in diretta: (“Raga, ma qualcuno che vada ad urlare fuori la casa del Grande Fratello? tipo Zenga, Zelletta Junior ti aspetta!“). Una dichiarazione in piena regola che gli autori del reality si sono divertiti a mostrare per suscitare un po’ di gelosia nei confronti di Rosalinda Cannavò, in crisi col fidanzato Giuliano e sempre più vicina a Zenga. A domanda su “Chi preferisci fra Rosalinda e Alessia?” posta da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata, Andrea Zenga molto diplomaticamente ha risposto “Rosalinda, ma perché la ... Leggi su biccy (Di martedì 9 febbraio 2021) La scorsa settimana Alessiaminore di, ha scritto su Instagram un messaggio rivolto adche il conduttore gli ha letto in diretta: (“Raga, ma qualcuno che vada ad urlare fuori la casa del Grande Fratello?Junior ti aspetta!“). Una dichiarazione in piena regola che gli autori del reality si sono divertiti a mostrare per suscitare un po’ di gelosia nei confronti di Rosalinda Cannavò, in crisi col fidanzato Giuliano e sempre più vicina a. A domanda su “Chi preferisci fra Rosalinda e Alessia?” posta da Alfonso Signorini durante la scorsa puntata,molto diplomaticamente ha risposto “Rosalinda, ma perché la ...

