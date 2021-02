Alda D’Eusanio dopo l’espulsione dal GF Vip: la giornalista commenta l’accaduto (Di martedì 9 febbraio 2021) Sabato 6 febbraio, la concorrente del GF Vip Alda D’Eusanio è stata protagonista di un espulsione. La donna è stata improvvisamente cacciata dalla casa più spiata d’Italia senza avere neppure l’opportunità di arrivare fino alla puntata di lunedì. La giornalista è uscita in sordina, senza che gli altri compagni d’avventura si accorgessero di niente. Ma se in casa la sua uscita è stata silenziosa, lo stesso non può dirsi per quanto accaduto fuori. La protagonista è stata raggiunta anche dai microfoni dell’Adnkronos e scopriamo come ha commentato l’accaduto. l’espulsione di Alda D’Eusanio dal GF Vip Nella giornata di ieri, il GF Vip ha determinato l’espulsione immediata di Alda D’Eusanio dalla casa più ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) Sabato 6 febbraio, la concorrente del GF Vipè stata protagonista di un espulsione. La donna è stata improvvisamente cacciata dalla casa più spiata d’Italia senza avere neppure l’opportunità di arrivare fino alla puntata di lunedì. Laè uscita in sordina, senza che gli altri compagni d’avventura si accorgessero di niente. Ma se in casa la sua uscita è stata silenziosa, lo stesso non può dirsi per quanto accaduto fuori. La protagonista è stata raggiunta anche dai microfoni dell’Adnkronos e scopriamo come hatodidal GF Vip Nella giornata di ieri, il GF Vip ha determinatoimmediata didalla casa più ...

trash_italiano : Aspettando che qualcuno nomini Alda D’Eusanio. #noneladurso - ciropellegrino : Mediaset che sbatte fuori Alda D'Eusanio facesse qualcosa pure per il vecchio ex giornalista che invoca Hitler tra… - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - infoitcultura : GF Vip, Alda D’Eusanio querelata anche da Aragozzni - MusFly1984 : Sono preoccupato che non sappiamo più nulla di Alda D’Eusanio -