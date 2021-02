zazoomblog : Zaki dai parlamentari agli amici un unico coro: Cittadino italiano - #parlamentari #amici #unico #coro: - consuelocamb : RT @M5S_Europa: È passato un anno da quando Patrick #Zaki, studente all'Università di Bologna, è stato arrestato al suo rientro in #Egitto… - pameladiverona : RT @M5S_Europa: È passato un anno da quando Patrick #Zaki, studente all'Università di Bologna, è stato arrestato al suo rientro in #Egitto… - ghegola : RT @paolocosta: Siamo diventati tutti europeisti. Bene. Ancora un piccolo sforzo, e riusciamo a occuparci di diritti umani. #Draghi, ci dai… - Anna24082002 : @ilMattarella Caro Presidente, da studentessa vorrei vedere #Zaki #cittadinoitaliano Per tutte le studentesse e gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki dai

Corriere della Sera

Torino I ponti di Torino illuminati per PatrickRedazione - Febbraio 8, 2021 0 I ponti della città illuminati per Patrick, mentrebalconi di Palazzo Civico sventolano due poster che ...Per quanto riguarda le richieste le esenzioni richiestecommercianti e ed altre categorie è ... "Giorno del Ricordo", il Comune non dimentica le vittime delle foibe Next Per Patricklibero la ...Il Comune di Pontecagnano chiede la liberazione dello studente Patrick Zaki. Striscione affisso dinanzi a Palazzo di Città.Salerno, il Comune conferirà la cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, attivista e ricercatore prigioniero in Egitto ...