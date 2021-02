Un governo con Lega e FdI? Per Fassina (Leu) si deve fare. Poi al voto nel 2022 (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ appena iniziato il secondo giro di consultazioni. Mario Draghi, oltre a raccogliere l’appoggio dei gruppi politici, sta già fornendo le prime direttive di quello che sarà il programma di governo. Tra mugugni e appoggi incondizionati, l’unico partito che formalmente ha deciso di non appoggiare l’ex numero uno della Bce è Fratelli d’Italia. “Eppure, si tratta di un errore, nonostante sia una posizione che rispetto”. Stefano Fassina, parlamentare di Leu, sta cercando di fare da cerniera. Oltre gli schieramenti e gli steccati ideologici. Perché, dice, “deve essere il governo di tutti per uscire dall’impasse emergenziale”. Quindi accettando compromessi “sia a destra che a sinistra”. Il punto di partenza, dice l’esponente di Liberi e Uguali, è la natura dell’incarico. “Si tratta di un ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ appena iniziato il secondo giro di consultazioni. Mario Draghi, oltre a raccogliere l’appoggio dei gruppi politici, sta già fornendo le prime direttive di quello che sarà il programma di. Tra mugugni e appoggi incondizionati, l’unico partito che formalmente ha deciso di non appoggiare l’ex numero uno della Bce è Fratelli d’Italia. “Eppure, si tratta di un errore, nonostante sia una posizione che rispetto”. Stefano, parlamentare di Leu, sta cercando dida cerniera. Oltre gli schieramenti e gli steccati ideologici. Perché, dice, “essere ildi tutti per uscire dall’impasse emergenziale”. Quindi accettando compromessi “sia a destra che a sinistra”. Il punto di partenza, dice l’esponente di Liberi e Uguali, è la natura dell’incarico. “Si tratta di un ...

MassimGiannini : In un pur ottimo articolo su #Meloni e sul no al governo #draghi, oggi su @LaStampa il nostro @albertomattioli usa… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - LiaQuartapelle : Non bisogna avere paura della conversione europeista della Lega. Sfidiamoli su visioni diverse dell’Italia. Impegni… - miciobigio : RT @fedesettetre: in teoria un partito si fonda, ossia nasce intorno a un set di idee su come organizzare e dirigere un Paese; in base a qu… - MaxsoMagazine : In Italia le vaccinazioni contro il Covid eseguite finora sono 2.582.510 su 2.890.575 dosi disponibili(89,3%). Il t… -