Tragedia in India | crolla un ghiacciaio | almeno 18 morti e 200 dispersi

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia India

E' salito a 18 morti il bilancio delle vittime dell'alluvione provocata dal crollo di un costone di un ghiacciaio in. Almeno 200 i dispersi, la maggior parte dei quali lavorava nelle due centrali elettriche della zona. Alcuni sono rimasti intrappolati in due gallerie invase dall'acqua, dal fango e dai detriti. ...Crollo di un ghiacciaio inAlcuni dei lavoratori sarebbero rimasti intrappolati in due ... Sul luogo dellasono intervenuti immediatamente i soccorsi . Nel frattempo la zona vicina al ...Il costone finito in una gola ha provocato il sollevamento di una enorme quantità d’acqua e di detriti che ha trovolto due centrali elettriche, ponti e strade. Immediati i soccorsi, ma è difficile ric ...Il crollo di un ghiacciaio nel Nord delle Inde provoca una tragedia: distrutti due centrali idroelettriche. Si cercano ancora i dispersi.