Stadio Fiorentina, Nardella: «Commisso ha ritenuto di non continuare»

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato della questione Stadio Fiorentina: ecco le dichiarazioni su Commisso

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato della questione Stadio nel suo intervento al consiglio comunale. Le parole riportate da Fiorentinanews.com. «L'idea dello Stadio a Novoli c'era dal 2012, secondo l'interesse dei Della Valle. Poi con la nuova proprietà abbiamo guardato varie opzioni: sulla Mercafir Commisso voleva il total control, quando abbiamo formalizzato gli atti per lo Stadio il presidente ha esultato ma poi ha ritenuto di non voler andare avanti. Vogliamo rimanere fermi senza una prospettiva? Noi andiamo avanti per mettere a nuovo il nostro Stadio dove ...

