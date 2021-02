Spostamenti, locali, palestre e piscine: cosa potrebbe cambiare dal 15 febbraio (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le ultime sulle misure contro l’epidemia dal 15 febbraio. Resta da definire la questione degli Spostamenti tra Regioni. ROMA – Le ultime sulle misure contro l’epidemia dal 15 febbraio. Siamo entrati ormai in una settimana chiave per i provvedimenti per contrastare il Covid-19. cosa potrebbe cambiare dal 15 febbraio Le date in rosso sul calendario sono due: 15 febbraio e 5 marzo. Non si esclude, però, la possibilità di un nuovo decreto prima della scadenza del vecchio per consentire una ripartenza (anche minima) del Paese. Spostamenti tra regioni Uno dei provvedimenti che dovrà essere affrontato a Palazzo Chigi è quello dello spostamento tra regioni. Il divieto scade il 15 febbraio. Dal giorno ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le ultime sulle misure contro l’epidemia dal 15. Resta da definire la questione deglitra Regioni. ROMA – Le ultime sulle misure contro l’epidemia dal 15. Siamo entrati ormai in una settimana chiave per i provvedimenti per contrastare il Covid-19.dal 15Le date in rosso sul calendario sono due: 15e 5 marzo. Non si esclude, però, la possibilità di un nuovo decreto prima della scadenza del vecchio per consentire una ripartenza (anche minima) del Paese.tra regioni Uno dei provvedimenti che dovrà essere affrontato a Palazzo Chigi è quello dello spostamento tra regioni. Il divieto scade il 15. Dal giorno ...

