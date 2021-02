Sasso (Lega): subito stabilizzazione precari con 36 mesi di servizio, poi concorsi per neolaureati (Di lunedì 8 febbraio 2021) "In merito alle dichiarazioni del Presidente incaricato Mario Draghi, che avrebbe comunicato ai partiti di voler assumere più insegnanti e di evitare assolutamente il triste fenomeno delle cattedre vacanti a settembre, non posso che salutare con favore questo esordio in materia di scuola da parte del Presidente Draghi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 febbraio 2021) "In merito alle dichiarazioni del Presidente incaricato Mario Draghi, che avrebbe comunicato ai partiti di voler assumere più insegnanti e di evitare assolutamente il triste fenomeno delle cattedre vacanti a settembre, non posso che salutare con favore questo esordio in materia di scuola da parte del Presidente Draghi. L'articolo .

UrizenPlayer22 : @AlbertoLetizia2 In questo caso la Lega potrebbe far bene. Hanno Rossano Sasso e Mario Pittoni, che la scuola la co… - Matu_78 : @DarkLadyMouse Però questo è un preconcetto, comprensibile per carità, i responsabili scuola della lega sono person… - Matu_78 : @albertoinfelise Io sono un insegnante quindi mi tengo sempre informato sul mondo della scuola. Sono elettore di si… - Matu_78 : Capisco l’ironia del tweet ma ci tengo a dire una cosa a chi mi legge: i responsabili scuola della lega (Pittoni e… - Fusillide : RT @manginobrioches: 'La malattia è un sasso che fa i cerchi nell'acqua'. Quel filo che lega il #Pojana a #FrancescaMannocchi a tutti noi,… -