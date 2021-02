Roma: 40enne rompe il vetro dell’auto per rubare ma…viene beccato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Durante i controlli del territorio da parte della Polizia di Stato, un uomo di 40 anni è stato sorpreso a rovistare dentro un’auto parcheggiata in Via Ludovisi. L’uomo, cittadino marocchino senza fissa dimora, aveva prima rotto il vetro dello sportello posteriore e poi era in procinto di rubare ciò che c’era all’interno. Alle 22:40 circa, gli agenti del commissariato Castro Pretorio sono intervenuti e lo hanno perquisito: l’uomo indosso nascondeva il martello frangivento utilizzato per commettere il reato. Il cittadino è stato dunque arrestato per furto aggravato. Leggi: Roma. Sorpreso ‘con le mani nel sacco’ nel supermercato aggredisce l’addetto alla sicurezza: nei guai 49enne su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Durante i controlli del territorio da parte della Polizia di Stato, un uomo di 40 anni è stato sorpreso a rovistare dentro un’auto parcheggiata in Via Ludovisi. L’uomo, cittadino marocchino senza fissa dimora, aveva prima rotto ildello sportello posteriore e poi era in procinto diciò che c’era all’interno. Alle 22:40 circa, gli agenti del commissariato Castro Pretorio sono intervenuti e lo hanno perquisito: l’uomo indosso nascondeva il martello frangivento utilizzato per commettere il reato. Il cittadino è stato dunque arrestato per furto aggravato. Leggi:. Sorpreso ‘con le mani nel sacco’ nel supermercato aggredisce l’addetto alla sicurezza: nei guai 49enne su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma: 40enne rompe il vetro dell’auto per rubare ma…viene beccato - cronacadiroma : #Roma - Ex attore aggredito e ferito: arrestato un 40enne #7febbraio - Raff_Napolitano : L’attore Van Damme aggredito a Roma: soccorso è in ospedale. Autore dell'aggressione un 40enne iracheno. Alla base… - vincenz94704898 : RT @magicaGrmente22: Autore dell'aggressione un 40enne iracheno che, al culmine di una lite, ha colpito con un sampietrino l'ex attore al v… - Ileana0406 : RT @magicaGrmente22: Autore dell'aggressione un 40enne iracheno che, al culmine di una lite, ha colpito con un sampietrino l'ex attore al v… -