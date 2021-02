Previsto l’ASUS Zenfone 8 Mini | in pieno stile iPhone 12 Mini

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Presto potrebbe essere presentato, che, stando a quanto riportato da DigiTimes, è nei piani del produttore taiwanese, che intenderebbe seguire le orme di Apple con il progetto12(che non sta rispettando quelle che erano state le aspettative della mela morsicata all’esordio). La pandemia ci ha messo sicuramente del suo, come ben visibile anche nel mercato dei tablet (preferiti di gran lunga quelli con diagonale maggiore rispetto alle unità più piccole, in modo da poterci facilmente lavorare, studiare e divertire da casa). La cosa sembra non aver condizionato la decisione dell’OEM di lanciare, un top di gamma in scala inferiore, adatto ad essere ...