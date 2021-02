(Di lunedì 8 febbraio 2021) Amanti delle auto sportive, segnatevi questa data: 162021. E’ la data in cuisvelerà al pubblico una delle 911 più attese di quest’anno la nuova GT3. Questa attesa ha diverse ragioni. La prima è che è un modello iconico della gamma, e in secondo luogo perché è la base di partenza delle

930RB : RT @MoliPietro: Porsche 911 GT3, appuntamento al 16 febbraio - MoliPietro : Porsche 911 GT3, appuntamento al 16 febbraio - infoitscienza : Porsche 911 GT, nuova variante in arrivo - dinoadduci : Porsche 911 - La GT3 debutterà online il 16 febbraio - zazoomblog : Porsche 911 - La GT3 debutterà online il 16 febbraio - #Porsche #debutterà #online #febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche 911

Laha fissato per il 16 febbraio la presentazione virtuale dellaGT3 . In realtà la Casa non ha rivelato esplicitamente l'identità della vettura, limitandosi a definirla 'la più giovane ...Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Carscoops potrebbe trattarsi della nuovaGT3 , che la stessa società di Stoccarda sta testando da diversi mesi senza alcuna mimetizzazione. Ci ...Porsche 911 GT3, la nuova generazione sarà presentata il 16 febbraio. Spinta dal 4 litri boxer aspirato è la versione stradale più dura e pura.Sembra proprio essere la versione sportiva della Porsche 911 quella che compare nell'ombra, dando appuntamento al 16 febbraio ...