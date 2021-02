“Per Elisabetta Gregoraci”. Grossa sorpresa nella Casa: la decisione del GF Vip scatena subito i fan (Di lunedì 8 febbraio 2021) La nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena clamorosi. La recente squalifica di Alda D’Eusanio per le incredibili accuse all’indirizzo del compagno di Laura Pausini, il musicista Paolo Carta, costate anche una querela alla giornalista, ha rimescolato tutte le carte. Il televoto è stato infatti annullato in seguito alla decisione della produzione, ma i temi caldi restano comunque tanti. Naturalmente il lunedì è dedicato alla diretta che crea sempre molte aspettative e rende l’atmosfera elettrica all’interno della Casa. Inoltre c’è una particolarità tutta da gustare, che riguarda un’ex partecipante del GF Vip. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, che proprio lunedì 8 febbraio compie 41 anni e di cui si fa in queste ore un gran parlare. Gli auguri di Flavio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) La nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda si annuncia ricca di sorprese e colpi di scena clamorosi. La recente squalifica di Alda D’Eusanio per le incredibili accuse all’indirizzo del compagno di Laura Pausini, il musicista Paolo Carta, costate anche una querela alla giornalista, ha rimescolato tutte le carte. Il televoto è stato infatti annullato in seguito alladella produzione, ma i temi caldi restano comunque tanti. Naturalmente il lunedì è dedicato alla diretta che crea sempre molte aspettative e rende l’atmosfera elettrica all’interno della. Inoltre c’è una particolarità tutta da gustare, che riguarda un’ex partecipante del GF Vip. Parliamo di, che proprio lunedì 8 febbraio compie 41 anni e di cui si fa in queste ore un gran parlare. Gli auguri di Flavio ...

