Orrore nel cimitero italiano | corpi esumati di nascosto per rivendere le tombe

Tre persone sono state arrestate a Vibo Valentia con l'accusa di associazione a delinquere, violazione di sepolcro, distruzione di cadavere, illecito smaltimento di rifiuti speciali cimiteriali e peculato. Le manette sono scattate ai polsi di Francesco Trecate di 62 anni (dipendente comunale), Salvatore Trecate di 38 anni, figlio di Francesco, già noti alle Forze dell'ordine per diversi precedenti di polizia, e Roberto Contartese di 53 anni, incensurato. Davvero orrendo quello che hanno scoperto gli inquirenti: i tre erano soliti – in un'area interna e riparata deldi Tropea – estrarre i cadaveri di persone decedute da molti anni, a volte non ancora decomposti, distruggerli e smantellare illecitamente i resti dandogli fuoco sul posto o gettandoli nei contenitori riservati alla raccolta dei rifiuti urbani.