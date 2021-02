Ondate di gelo storiche a confronto: il Febbraio 2012 e il Febbraio 1956 (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è attesa in merito a una possibile ondata di gelo che potrebbe scatenarsi entro metà Febbraio sull’Italia. In questo mese si verificano spesso gli eventi più rigidi e di crudo inverno. Vale la pena tornare indietro a 9 anni fa quando Febbraio ci riservò un’ondata di gelo e neve eccezionale sull’Italia. La prima parte del Febbraio 2012 è stata così rigida, che per trovare un evento più importante, come entità e durata, bisogna davvero tornare indietro al Febbraio 1956. Febbraio 2012 resta quindi al momento l’ondata di freddo più importante di questo secolo e del nuovo millennio. Non c’è invece paragone con Ondate ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è attesa in merito a una possibile ondata diche potrebbe scatenarsi entro metàsull’Italia. In questo mese si verificano spesso gli eventi più rigidi e di crudo inverno. Vale la pena tornare indietro a 9 anni fa quandoci riservò un’ondata die neve eccezionale sull’Italia. La prima parte delè stata così rigida, che per trovare un evento più importante, come entità e durata, bisogna davvero tornare indietro alresta quindi al momento l’ondata di freddo più importante di questo secolo e del nuovo millennio. Non c’è invece paragone con...

