napolista : Manolas fermo almeno tre settimane, distorsione alla caviglia Comunicato del Napoli. In attesa del rientro di Koul… - EpicFisher : @Torrenapoli1 Pare che Manolas debba stare fermo 1 mese - tuttoatalanta : Il Mattino: 'Napoli, a Bergamo in emergenza. Fermo anche Manolas' - CalcioNapoli24 : - smilzo7283 : @aliasebasta @armcopp Vero, gli errori sotto porta sono una nostra costante da anni. Ma stiamo parlando di un ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Manolas fermo

Tutto Napoli

GenoaÕs Goran Pandev (L) and NapoliÕs Konstantinos(R) in action during the Italian Serie Serie A match Genoa Cfc vs Ssc Napoli at Luigi ... ma è stato tre mesie non abbiamo la bacchetta ......tutti i suoi compagni di reparto " 5 Torna ad assomigliare al fantasma di se stesso - 5. ... Gioca dao quasi ma almeno qualche idea la mostra " 6 Qualche pallone, se non altro, lo ..."Kostas Manolas è stato sostituito nel match di Marassi contro il Genoa per un trauma contusivo alla caviglia destra" ...Kostas Manolas salterà la semifinale di Coppa Italia da disputare contro l’Atalanta. L’infortunio rimediato nella sfida contro il Genoa lo ha costretto a uscire anzitempo dal rettangolo verde, con gli ...