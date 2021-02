"Ma non è la Clerici?", concorrente sbaglia gioco. Magalli in imbarazzo in diretta - (Di lunedì 8 febbraio 2021) Novella Toloni Una telespettatrice ha chiamato la trasmissione di Rai Due convinta di partecipare al quiz di "È sempre mezzogiorno" su Rai Uno e ne è nata una gag con il conduttore Giancarlo Magalli In Rai succede anche questo. Una telespettatrice, desiderosa di giocare al quiz di Antonella Clerici, si è ritrovata protagonista a sorpresa de I Fatti Vostri. L'azienda è la stessa, peccato che alla medesima ora vadano in onda due programma diversi, su due reti differenti. E il pasticcio è servito. Sarà stata colpa di un unico centralino o di un errore della signora? Poco importa perché in diretta si è consumato un pasticcio che ha messo in evidente imbarazzo il popolare presentatore Giancarlo Magalli. nodo 1879506 Lo scambio di programma, se così si può definire, è avvenuto poche ore fa in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Novella Toloni Una telespettatrice ha chiamato la trasmissione di Rai Due convinta di partecipare al quiz di "È sempre mezzogiorno" su Rai Uno e ne è nata una gag con il conduttore GiancarloIn Rai succede anche questo. Una telespettatrice, desiderosa di giocare al quiz di Antonella, si è ritrovata protagonista a sorpresa de I Fatti Vostri. L'azienda è la stessa, peccato che alla medesima ora vadano in onda due programma diversi, su due reti differenti. E il pasticcio è servito. Sarà stata colpa di un unico centralino o di un errore della signora? Poco importa perché insi è consumato un pasticcio che ha messo in evidenteil popolare presentatore Giancarlo. nodo 1879506 Lo scambio di programma, se così si può definire, è avvenuto poche ore fa in ...

flip2728 : @SuperTennisTv Sempre scuse se avesse riposato..ma i campioni vincono sempre...ma cose dite cosa dite con i se non… - MezzogiornoRai1 : RT @ErricoPalmira: @MezzogiornoRai1 non sentivo la parola “ Fricassea” dai tempi del film #DisneyPlus La Sirenetta! ??@antoclerici @RaiUno #… - ErricoPalmira : @MezzogiornoRai1 non sentivo la parola “ Fricassea” dai tempi del film #DisneyPlus La Sirenetta! ??@antoclerici @RaiUno #clerici - Patsaba_ : @stanzaselvaggia Mi perdoni, chieda alla Clerici se può entrare come ospite a Mezzogiorno su RAI1, ce la vedo bene!… - dettocappe : Esattamente 1 anno fa a quest’ora tutto il drama del Festival con Bugo disperso, Morgan finto sorpreso, Fiorello ch… -