‘Live – Non è la D’Urso’, è scontro (super trash) tra Paolo Brosio e Manuela Ferrera: “Vuoi negare che mi hai guardato il sedere e hai fatto un apprezzamento?” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al rapporto tra Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio sono in ben pochi a credere. I due topolini sono stati messi in serio dubbio sin dall’inizio e di recente anche la showgirl Manuela Ferrera non ha nascosto che l’ex vippone c’avrebbe provato con lei, sostenendo che quest’ultimo “Ha fatto una serie di apprezzamenti conditi con delle battutine, si parlava anche del mio calendario… ne avrei da raccontare! Pensare che una ragazzetta prenda in giro un uomo di una certa età a me fa una rabbia incredibile“. Poteva, quindi, mancare un confronto nell’ascensore di Live – Non è La D’Urso ieri sera tra Maria Laura e Manuela? Certo che no. E quel che è venuto fuori nel salotto della domenica sera di Barbara D’Urso è qualcosa di super trash: “Innanzitutto pretendo ... Leggi su isaechia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Al rapporto tra Maria Laura De Vitis esono in ben pochi a credere. I due topolini sono stati messi in serio dubbio sin dall’inizio e di recente anche la showgirlnon ha nascosto che l’ex vippone c’avrebbe provato con lei, sostenendo che quest’ultimo “Hauna serie di apprezzamenti conditi con delle battutine, si parlava anche del mio calendario… ne avrei da raccontare! Pensare che una ragazzetta prenda in giro un uomo di una certa età a me fa una rabbia incredibile“. Poteva, quindi, mancare un confronto nell’ascensore di Live – Non è La D’Urso ieri sera tra Maria Laura e? Certo che no. E quel che è venuto fuori nel salotto della domenica sera di Barbara D’Urso è qualcosa di: “Innanzitutto pretendo ...

