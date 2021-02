La Regione Molise attua misure più restrittive 27 comuni in zona rossa | cosa si può fare e cosa no

AcsNewsUmbria : COVID - “VARIANTI AL VIRUS, ZONE ROSSE IN TOSCANA, MOLISE, ABRUZZO. COLPA DELLA TESEI?” IL GRUPPO LEGA: “SCIACALLAG… - Vivodisogniebas : RT @Cartabellotta: Basso #Molise in #zonarossa ? Delle due l'una: ??Ritardi trasmissione dati da Regione a Ministero ??Sono arrivate le #VAR… - paoloigna1 : RT @Cartabellotta: Basso #Molise in #zonarossa ? Delle due l'una: ??Ritardi trasmissione dati da Regione a Ministero ??Sono arrivate le #VAR… - MMacte : Avviso?????? Nel rispetto della nuova ordinanza del Presidente della Regione Molise, il MACTE resterà chiuso al pub… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Molise #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Molise

Orizzonte Scuola

... Calabria, Marche eModalità di prenotazione Il punto di riferimento restano i medici di base , a cui gli over 80 posssno rivolgersi per sapere come muoversi. Ogniha scelto poi un ...Micro zone rosse Da lunedì 8 febbraio sono state istituite delle nuove micro zone rosse per frenare l'avanzata dei contagi in Abruzzo,e Umbria. Donatella Tesei, presidente della...Zona rossa a Bolzano e in tutta la provincia di Perugia. Restrizioni anche in altri Comuni, da Nord a Sud. Preoccupano le varianti del covid e gli assembramenti ...Per decidere sugli spostamenti tra regioni a partire dal 15 febbraio con la scadenza del Dpcm e sui territori in zona rossa, arancione e gialla il governo Draghi deve arrivare in tempo. Il calendario ...