Juve Inter | formazione decisa | le scelte di Conte per la sfida dell’Allianz Stadium

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Antonioha praticamente deciso lacon la quale si giocherà l’accesso alla finale di Coppa Italia Antonioha sciolto gli ultimi dubbi e avrebbe deciso lache scenderà in campo domani sera all’Allianzcontro la. Secondo La Gazzetta dello Sport la prestazione condita da un gol in Fiorentina-potrebbe valere a Ivan Perisic la conferma nell’undici titolare domani al posto di Ashley Young. A centrocampo spazio a Roberto Gagliardini, in campo alla luce della squalifica di Arturo Vidal insieme a Barella e Brozovic. Eriksen e Sensi partiranno dalla panchina pronti a subentrare e spaccare la partita. Lukaku e Lautaro coppia d’attacco. Leggi su Calcionews24.com

Antonio Conte ha praticamente deciso la formazione con la quale si giocherà l'accesso alla finale di Coppa ItaliaCapisco difendersi con la, ma a Benevento uno schieramento più offensivo, una maggior ... Va benissimo preparare Atalanta,, Milan, Roma così, ma le compagini inferiori per qualità e cifra ...L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata a Paulo Dybala, con il titolo: "Bonus scudetto". L'argentino è tornato in gruppo e si candida a tornare tra i convocati per Juventus-Inter di Coppa Italia.Cambia lo scenario in zona Champions, Roma e Napoli crollano mentre Juve e Lazio ne approfittano. Il Genoa di Ballardini viaggia ...