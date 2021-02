Infortunio Pogba, Solskjaer: “Paul giocatore importante ma non vogliamo correre rischi. Starà fuori alcune settimane” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Paul Pogba dovrà rimanere alcune settimane lontano dai campi per un Infortunio alla coscia rimediato nel match di Premier League contro l’Everton. Il francese si ferma così nel suo miglior momento della stagione. Come riferito dal manager norvegese Ole Gunnar Solskjaer ai microfoni di ‘MUTV quello di Pogba: “È un Infortunio che richiederà alcune settimane per guarire. Ha appena iniziato la sua guarigione, lavorando con lo staff medico. Tornerà con noi appena possibile. Ovviamente Paul è un calciatore molto importante, ma non correremo alcun rischio. Un giocatore non vorrebbe mai infortunarsi, proprio ora che Pogba si ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 febbraio 2021)dovrà rimanerelontano dai campi per unalla coscia rimediato nel match di Premier League contro l’Everton. Il francese si ferma così nel suo miglior momento della stagione. Come riferito dal manager norvegese Ole Gunnarai microfoni di ‘MUTV quello di: “È unche richiederàper guarire. Ha appena iniziato la sua guarigione, lavorando con lo staff medico. Tornerà con noi appena possibile. Ovviamenteè un calciatore molto, ma nonmo alcuno. Unnon vorrebbe mai infortunarsi, proprio ora chesi ...

