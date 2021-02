Il principe Harry su un autobus con James Corden: a Hollywood è nata una nuova stella? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Meghan Markle, fatti da parte. La vera movie star della famiglia sarà il principe Harry. A scatenare la fantasia della stampa Usa e britannica è una notizia lanciata da Tmz: il nipote di Elisabetta II è stato avvistato a Los Angeles, su un autobus a due piani, mentre veniva filmato da tre telecamere. Presente anche l’attore e conduttore inglese James Corden, amico di vecchia data dei Sussex: il 19 maggio 2018, con la moglie, fu tra gli ospiti Vip del loro royal wedding. Allegro e abbronzato, senza mascherina ma ligio al distanziamento sociale imposto dalla pandemia di coronavirus, nelle immagini diffuse in rete Harry, davanti alle telecamere, pare perfettamente a suo agio. Sorride e chiacchiera con Corden, fresco di nomination ai Golden Globe per The Prom e padrone di casa del programma tv Carpool Karaoke in cui chiacchiera e canta, a bordo di un’automobile, con le celeb (tra i suoi ospiti si contano personaggi come Madonna, Michelle Obama e Meryl Streep) Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Meghan Markle, fatti da parte. La vera movie star della famiglia sarà il principe Harry. A scatenare la fantasia della stampa Usa e britannica è una notizia lanciata da Tmz: il nipote di Elisabetta II è stato avvistato a Los Angeles, su un autobus a due piani, mentre veniva filmato da tre telecamere. Presente anche l’attore e conduttore inglese James Corden, amico di vecchia data dei Sussex: il 19 maggio 2018, con la moglie, fu tra gli ospiti Vip del loro royal wedding. Allegro e abbronzato, senza mascherina ma ligio al distanziamento sociale imposto dalla pandemia di coronavirus, nelle immagini diffuse in rete Harry, davanti alle telecamere, pare perfettamente a suo agio. Sorride e chiacchiera con Corden, fresco di nomination ai Golden Globe per The Prom e padrone di casa del programma tv Carpool Karaoke in cui chiacchiera e canta, a bordo di un’automobile, con le celeb (tra i suoi ospiti si contano personaggi come Madonna, Michelle Obama e Meryl Streep)

