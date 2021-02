**Governo: ecco il programma di Draghi, europeismo e tre 'super' riforme** (3) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ma non solo l'emergenza per le imprese. Visto che molte sono indebitate, il premier incaricato avrebbe detto che occorre pensare a "qualcosa anche per le banche". Altro punto su cui Draghi ha insistito facendo riferimento alle sue preoccupazioni per i ragazzi è quello della scuola. Il premier avrebbe sottolineato innanzitutto la necessità di una riorganizzazione del calendario scolastico: i ragazzi hanno perso troppi giorni. Di qui l'ipotesi di un allungamento di un mese dell'anno scolastico fino a fine giugno. Secondo punto, il potenziamento del corpo docenti con l'obiettivo di arrivare preparati alla ripresa di settembre, prevedendo anche assunzioni perché non si ripeta il problema delle cattedre vacanti e studenti che riprendono la scuola senza avere ancora i professori assegnati. Infine, infrastrutture e l'apertura dei cantieri. Ultimo punto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ma non solo l'emergenza per le imprese. Visto che molte sono indebitate, il premier incaricato avrebbe detto che occorre pensare a "qualcosa anche per le banche". Altro punto su cuiha insistito facendo riferimento alle sue preoccupazioni per i ragazzi è quello della scuola. Il premier avrebbe sottolineato innanzitutto la necessità di una riorganizzazione del calendario scolastico: i ragazzi hanno perso troppi giorni. Di qui l'ipotesi di un allungamento di un mese dell'anno scolastico fino a fine giugno. Secondo punto, il potenziamento del corpo docenti con l'obiettivo di arrivare preparati alla ripresa di settembre, prevedendo anche assunzioni perché non si ripeta il problema delle cattedre vacanti e studenti che riprendono la scuola senza avere ancora i professori assegnati. Infine, infrastrutture e l'apertura dei cantieri. Ultimo punto, ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - sole24ore : Il Governo Draghi prende forma: ecco i nodi da sciogliere su squadra, programma e durata - VittorioSgarbi : Ecco il tanto esaltato “reddito di cittadinanza” voluto dal Movimento 5 Stelle. Soldi a pioggia, senza alcun contro… - Giubetta : RT @pfmajorino: #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi per cui… - iltirreno : Ecco le regole principali del documento validato dal Cts: l’ultima parola al nuovo governo col prossimo dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : **Governo ecco Palestre e piscine, nuovo protocollo: ok Cts/ Lezioni singole e due metri di distanza

Ora l'ultima parola spetta al governo che deve preparare un nuovo Dpcm . I principi non cambiano: ... PALESTRE E PISCINE, ECCO NUOVO PROTOCOLLO Il protocollo elaborato dal ministro dello Sport Vincenzo ...

Palestre e piscine, ecco le regole per la riapertura

Un fronte sul quale dovrà decidere il nuovo Governo. Nel documento scienziati e tecnici esprimono 'molta preoccupazione, in questa fase dell'epidemia sostenuta' per 'il riscontro potenziale di ...

Covid, riapertura palestre e piscine: ecco le regole del Cts

Il Cts ha fissato le regole per la potenziale riapertura delle palestre e delle piscine nel prossimo Dpcm: le lezioni saranno solo individuali. Le novità ...

Woman power, potrebbero essere molte le professioniste del governo Draghi

L'esecutivo di Mario Draghi potrà dare il via alla stagione del woman power, i partiti mandano avanti le quote rose.

Ora l'ultima parola spetta alche deve preparare un nuovo Dpcm . I principi non cambiano: ... PALESTRE E PISCINE,NUOVO PROTOCOLLO Il protocollo elaborato dal ministro dello Sport Vincenzo ...Un fronte sul quale dovrà decidere il nuovo. Nel documento scienziati e tecnici esprimono 'molta preoccupazione, in questa fase dell'epidemia sostenuta' per 'il riscontro potenziale di ...Il Cts ha fissato le regole per la potenziale riapertura delle palestre e delle piscine nel prossimo Dpcm: le lezioni saranno solo individuali. Le novità ...L'esecutivo di Mario Draghi potrà dare il via alla stagione del woman power, i partiti mandano avanti le quote rose.