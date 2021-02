**Governo: Draghi 'cuce' programma, sul tavolo 'tesoretto' 32 mld eredità Conte II** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - cuce il programma "con la maestria di un sarto", confida chi, nel suo buen retiro umbro, lo conosce bene. Mario Draghi mette insieme i tasselli di quello che sarà il suo governo -sanità, ambiente e scuola alcuni capisaldi- punta a giurare in settimana, sullo sfondo il voto, non secondario, della base grillina chiamata a pronunciarsi sulla piattaforma Rousseau: il responso arriverà entro giovedì. I tempi del nuovo governo restano un'incognita, nella migliore ipotesi venerdì potrebbe esserci l'insediamento di 'super Mario' a Palazzo Chigi. Subito un nodo da sciogliere e di non poco conto: scade lunedì prossimo, 15 febbraio, il divieto di spostarsi tra Regioni diverse, anche tra quelle in fascia gialla. Draghi dovrà decidere se prorogare il divieto o allentare le maglie della stretta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) -il"con la maestria di un sarto", confida chi, nel suo buen retiro umbro, lo conosce bene. Mariomette insieme i tasselli di quello che sarà il suo governo -sanità, ambiente e scuola alcuni capisaldi- punta a giurare in settimana, sullo sfondo il voto, non secondario, della base grillina chiamata a pronunciarsi sulla piattaforma Rousseau: il responso arriverà entro giovedì. I tempi del nuovo governo restano un'incognita, nella migliore ipotesi venerdì potrebbe esserci l'insediamento di 'super Mario' a Palazzo Chigi. Subito un nodo da sciogliere e di non poco conto: scade lunedì prossimo, 15 febbraio, il divieto di spostarsi tra Regioni diverse, anche tra quelle in fascia gialla.dovrà decidere se prorogare il divieto o allentare le maglie della stretta ...

