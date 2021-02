Governo | Draghi cerca la squadra | da programma a nodo ministri | le tappe

Governo, Draghi cerca la (s)quadra: da programma a nodo ministri, le tappe (Di lunedì 8 febbraio 2021) Obiettivo dichiarato – ma tutt’altro che semplice da raggiungere – riuscire ad incastrare tutti i tasselli di una nuova allargatissima maggioranza (dal Pd e Leu, passando per Lega e M5s fino a Forza Italia), salire al Quirinale con il puzzle completato e sciogliere la riserva dell’incarico ricevuto lo scorso 3 febbraio. Così, archiviato il primo round di consultazioni oggi, lunedì 8 febbraio si entra nel vivo con il secondo che, nelle speranze del Premier incaricato Draghi, dovrebbe essere l’ultimo per dare così un nuovo Governo all’Italia. Dopo un giorno e mezzo di stacco nella riservatissima villa in Umbria, l’ex Presidente della BCE riprenderà le consultazioni dalle 15 con il gruppo Misto della Camera fino alle 17.30 con le Autonomie (in mezzo, il Movimento italiani all’estero, Azione, +Europa, i radicali, Noi con l’Italia, Cambiamo, Centro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Obiettivo dichiarato – ma tutt’altro che semplice da raggiungere – riuscire ad incastrare tutti i tasselli di una nuova allargatissima maggioranza (dal Pd e Leu, passando per Lega e M5s fino a Forza Italia), salire al Quirinale con il puzzle completato e sciogliere la riserva dell’incarico ricevuto lo scorso 3 febbraio. Così, archiviato il primo round di consultazioni oggi, lunedì 8 febbraio si entra nel vivo con il secondo che, nelle speranze del Premier incaricato, dovrebbe essere l’ultimo per dare così un nuovoall’Italia. Dopo un giorno e mezzo di stacco nella riservatissima villa in Umbria, l’ex Presidente della BCE riprenderà le consultazioni dalle 15 con il gruppo Misto della Camera fino alle 17.30 con le Autonomie (in mezzo, il Movimento italiani all’estero, Azione, +Europa, i radicali, Noi con l’Italia, Cambiamo, Centro ...

borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - pierofassino : “Un governo autorevole a larga base parlamentare' è questo il mandato conferito da Mattarella a Draghi. Non un'alle… - BentivogliMarco : E' doveroso costruire il Governo #Draghi su un programma di cose da fare subito. Siamo in emergenza e chi pone veti… - kumi_talitha : RT @ilReazionario: Cari amici, ecco un estratto della diretta di stamane del sen. Menenio Pescaresi in cui si spiega come mai il governo Dr… - angiuoniluigi : RT @giusmo1: Governo Draghi, il totoministri: per i partiti fuori i leader e dentro i numeri due. Ecco i ministeri 'tecnici' -