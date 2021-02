Giuseppe Conte è l’homo novus di cui l’Italia aveva bisogno, ma che forse non meritava (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Vincenzo Reale Era l’homo novus di cui l’Italia aveva bisogno, ma che forse non meritava. Ha governato con quell’etica della responsabilità e quell’onestà che mancavano da tempo alla politica italiana, dando una lezione magistrale all’intero emiciclo parlamentare. Lui ha affrontato la pandemia, lui si è fatto valere in Europa e si è battuto per il Recovery Fund. Doveva essere lui a concludere la legislatura, a terminare il lavoro. Ma, si sa, questa politica è una giostra, un carosello con tanti pagliacci e mitomani in cui non c’è posto per Giuseppe Conte. È una politica calcistica, che fa sostituzioni per acContentare la panchina. L’altra sera c’era una sola luce accesa, tra le finestre di Palazzo Chigi. Era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Vincenzo Reale Eradi cui, ma chenon. Ha governato con quell’etica della responsabilità e quell’onestà che mancavano da tempo alla politica italiana, dando una lezione magistrale all’intero emiciclo parlamentare. Lui ha affrontato la pandemia, lui si è fatto valere in Europa e si è battuto per il Recovery Fund. Doveva essere lui a concludere la legislatura, a terminare il lavoro. Ma, si sa, questa politica è una giostra, un carosello con tanti pagliacci e mitomani in cui non c’è posto per. È una politica calcistica, che fa sostituzioni per acntare la panchina. L’altra sera c’era una sola luce accesa, tra le finestre di Palazzo Chigi. Era ...

