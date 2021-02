Flavio Briatore e gli auguri di compleanno a Elisabetta Gregoraci

PasqualeMarro : Flavio Briatore bellissimo gesto nei confronti di Elisabetta Gregoraci - Nauta360 : Bernie Ecclestone rescata el yate de Flavio Briatore - interistadoc_ : RT @choriflettuto__: Signori si nasce non si diventa, puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma signori si nasce. Querelami Flavio Briatore dop… - fumoealibi : RT @choriflettuto__: Signori si nasce non si diventa, puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma signori si nasce. Querelami Flavio Briatore dop… - fumoealibi : RT @PersonaDentro: querelami flavio briatore dopo queste affermazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Briatore

Naturalmente tra i tanti che si sono ricordati del suo compleanno spicca uno in particolare, ovvero, l'ex marito che Elisabetta non ha praticamente mai smesso di frequentare ...Compleanno a Roma per Elisabetta Gregoraci che compie 41 anni. Festeggiamenti doppi per la showgirl e conduttrice che ha trascorso la domenica in compagnia dell'ex maritoe del figlio Nathan Falco . I tre - che restano una famiglia unita nonostante la separazione - si sono dedicati un'intera giornata da "turisti nella capitale". A documentare il weekend ...Le "prove" arrivano, infatti, direttamente dall'ex marito Flavio Briatore. Dal proprio profilo Instagram il facoltoso imprenditore ha scelto di condividere dei dolcissimi post di auguri rivolti alla ...Oggi Elisabetta Gregoraci compie 41 anni e Flavio Briatore le ha dedicato un post su Instagram. Flavio Briatore ha dedicato un post su Instagram per augurare alla sua ex moglie El ...