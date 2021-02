Federalberghi Roma: controlli e multe per feste in case vacanze (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma – “A seguito dei numerosi casi di violazioni delle norme dettate dall’emergenza sanitaria avvenuti negli ultimi giorni in case vacanze ed appartamenti in affitto sui portali, Federalberghi Roma chiede alle autorita’ controlli stringenti e sanzioni esemplari”. E’ quanto fa sapere in una nota l’Associazione piu’ rappresentativa degli albergatori Romani che ritiene “inaccettabile che sfruttando dei buchi normativi venga messa in pericolo la salute pubblica in strutture dedicate al turismo, tanto piu’ nella drammaticita’ della contingenza attuale che vede ridotto allo stremo il settore dell’ospitalita’, con gli alberghi Romani chiusi al 90% e sostanzialmente privi di clienti dall’inizio dell’emergenza pandemica risalente allo scorso mese di marzo”. Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021)– “A seguito dei numerosi casi di violazioni delle norme dettate dall’emergenza sanitaria avvenuti negli ultimi giorni ined appartamenti in affitto sui portali,chiede alle autorita’stringenti e sanzioni esemplari”. E’ quanto fa sapere in una nota l’Associazione piu’ rappresentativa degli albergatorini che ritiene “inaccettabile che sfruttando dei buchi normativi venga messa in pericolo la salute pubblica in strutture dedicate al turismo, tanto piu’ nella drammaticita’ della contingenza attuale che vede ridotto allo stremo il settore dell’ospitalita’, con gli alberghini chiusi al 90% e sostanzialmente privi di clienti dall’inizio dell’emergenza pandemica risalente allo scorso mese di marzo”.

C'era da aspettarselo esordisce Roberto Necci , imprenditore alberghiero nonché Presidente del Centro Studi della Federalberghi Roma, molte aziende non avranno la forza di riaprire e c'è il rischio, concreto che anche i centri storici delle città per molto tempo vedranno gli hotels abbandonati o utilizzati per ...

Secondo Federalberghi a Roma, un hotel su quattro non riprenderà l'attività, mentre a Venezia le presenze sono crollate del 90% e a Milano hanno perso l'85% del fatturato. Anche la montagna è in ...

