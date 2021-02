Evenepoel, via libera: può tornare in bicicletta. Il Giro resta l'obiettivo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sui social, Remco Evenepoel l'ha presentata come 'la migliore notizia di sempre'. Un filo enfatico, ma ci sta. Il 21enne belga della Deceuninck - Quick Step, infatti, ha avuto il via libera per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Sui social, Remcol'ha presentata come 'la migliore notizia di sempre'. Un filo enfatico, ma ci sta. Il 21enne belga della Deceuninck - Quick Step, infatti, ha avuto il viaper ...

