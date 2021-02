Dopo il lutto per la morte della nonna, Stefano de Martino ringrazia i fan (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un post per ringraziare tutti è apparso sull’account Instagram del conduttore in queste ore Stefano De Martino, Dopo la morte della nonna Elisa rimasta vittima di un incidente domestico, ringrazia i suoi follower con una storia Instagram, dove scrive “grazie” accompagnato da un cuoricino. Stefano era molto legato alla nonna, i due avevano un bellissimo rapporto. nonna Elisa era diventata famosa grazie alle condivisioni di vide e foto che il nipote metteva sul suo profilo social. Adesso sul suo social c’è silenzio in rispetto de suo lutto. Il ballerino e conduttore ha scelto come foto profilo un’immagine di lui bambino, quasi a voler rincorrere ancora quel periodo che lo legava alla ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un post perre tutti è apparso sull’account Instagram del conduttore in queste oreDelaElisa rimasta vittima di un incidente domestico,i suoi follower con una storia Instagram, dove scrive “grazie” accompagnato da un cuoricino.era molto legato alla, i due avevano un bellissimo rapporto.Elisa era diventata famosa grazie alle condivisioni di vide e foto che il nipote metteva sul suo profilo social. Adesso sul suo social c’è silenzio in rispetto de suo. Il ballerino e conduttore ha scelto come foto profilo un’immagine di lui bambino, quasi a voler rincorrere ancora quel periodo che lo legava alla ...

