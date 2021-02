Covid | Zingaretti “l’Italia ha bisogno di rimettersi in piedi”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “Oggi è la dimostrazione che la macchina sanitaria in questa battaglia contro ilva avanti.hadiinper ricostruire la sua economia, rilanciare le imprese, difendere il lavoro”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio e segretario del Pd, Nicola, in occasione dell’inizio della vaccinazione degli over 80 allo Spallanzani, a Roma. mac/vbo/r su Il Corriere della Città.

...Spallanzani c'erano anchee D'Amato. "C'è un clima di speranza e questa è la cosa più bella. In questo piazzale alcuni mesi fa abbiamo raccontato le dimensioni della tragedia del. ...Per gli over 80 sono 210mila le prenotazioni - prosegue- e tutti hanno ricevuto la data,... che hanno rischiato più di tutti la vita per il, è stato bellissimo".
"Da oggi nasce una certezza che non è più speranza. Vedere gli anziani gioiosi che ti ringraziano è il messaggio più bello, vale tanto. Noi sconfiggeremo il virus", ha det ...