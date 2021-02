Coronavirus in Toscana | 15 morti | oggi 8 febbraio E 523 positivi Quasi 140mila in totale

rep_firenze : Toscana coronavirus 8 febbraio: 523 casi nuovi casi e crescono i ricoveri [aggiornamento delle 15:49] - toscanatoday : COVID TOSCANA - 523 nuovi casi positivi - arezzoweb : Coronavirus: in Toscana 523 nuovi casi positivi, età media 45 anni, 15 decessi - amiatanews : Toscana. Coronavirus: 523 nuovi casi, 5.782 tamponi molecolari, 2.127 tamponi antigenici, +15 decessi, +229 guarigi… - infoitsalute : Coronavirus Toscana: 'Sono 523 i nuovi casi. Il tasso positivi sale al 6,61%' / LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

MASSA - Sono 38 i nuovi casi di positività aCovid - 19 rilevati nelle ultime ventiquattro ore in zona Apuane , segnatamente emersi ...quotidianamente da Asl Nord Ovest e Regione. I ...... è risultato positivo al. L'ospite, che era già ricoverato al San Luca per altri ... Nel frattempo l'ASLnord ovest ha disposto l'esecuzione del tampone molecolare sugli ospiti e gli ...Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 8 febbraio ... In Veneto i nuovi positivi sono 442, con 18 morti, in Toscana i casi sono invece 523 con 15 decessi. In Puglia i nuovi positivi registrati ...In Toscana sono 139.141 i casi di positività al Coronavirus, 523 in più rispetto a ieri (517 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico).