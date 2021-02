Coronavirus 8 febbraio: meno casi e decessi, ma preoccupa l’incidenza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus oggi 8 febbraio in Italia: meno casi e decessi, ma preoccupa l’incidenza, tutti i dati e la situazione aggiornata. Sono arrivati puntuali come ogni sera i dati dell’emergenza Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ancora una volta come ogni fine settimana si assiste a una consistente riduzione del numero dei tamponi effettuati, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Emergenzaoggi 8in Italia:, ma, tutti i dati e la situazione aggiornata. Sono arrivati puntuali come ogni sera i dati dell’emergenzain Italia nelle ultime 24 ore. Ancora una volta come ogni fine settimana si assiste a una consistente riduzione del numero dei tamponi effettuati, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di ... - fanpage : 'Il lockdown più efficace sarebbe quello duro, lungo ed impietoso' - rtl1025 : ?? La polizia tedesca non permetterà al #Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita di #ChampionsLeague… - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Italia l’8 febbraio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 7.970 i decessi sono 307 - DelarueF : RT @Corriere: Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di ... -