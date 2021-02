Cocciaretto-Barthel in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2021

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 febbraio 2021) MONTEPREMIMASCHILE MONTEPREMIFEMMINILE Elisabettae Monasaranno avversarie, in occasione del primo turno degli. Esordio tutt’altro che agevole per l’azzurra, la quale dovrà fare i conti con un’opponente che offre il meglio di sé sulle superfici rapide.tenterà ugualmente di esprimere il massimo delle proprie potenzialità, provando a raggiungere un ambito secondo turno. La disputa si svolgerà martedì 9 febbraio, come quarto incontro sul campo 16 dalle ore 01.00 italiane (dopo Caruso-Laaksonen). Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile su Dazn) detiene i diritti dell’evento e certamente potrà trasmetterlo in ...