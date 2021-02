Christine Lagarde: "Cancellazione del debito inconcepibile, viola i trattati" (Di lunedì 8 febbraio 2021) La cancellazione del debito da parte della Bce ”è inconcepibile” e sarebbe una “violazione del trattato europeo che vieta strettamente il finanziamento monetario degli Stati”. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in un’intervista a Le Journal du Dimanche secondo cui “questa regola costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’euro”. “Se l’energia profusa per chiedere un’annullamento fosse dedicata a un dibattito sul suo utilizzo” su quali settori investire e come incide sulla spesa pubblica “sarebbe molto più utile” ha aggiunto”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) La cancellazione delda parte della Bce ”è” e sarebbe una “zione del trattato europeo che vieta strettamente il finanziamento monetario degli Stati”. Lo afferma la presidente della Bcein un’intervista a Le Journal du Dimanche secondo cui “questa regola costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’euro”. “Se l’energia profusa per chiedere un’annullamento fosse dedicata a un dibattito sul suo utilizzo” su quali settori investire e come incide sulla spesa pubblica “sarebbe molto più utile” ha aggiunto”.

