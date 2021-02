Armie Hammer avrebbe offeso una giornalista su Zoom pensando di essere silenziato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mara Reinstein ha ricordato una videochiamata su Zoom in cui Armie Hammer credeva di essere silenziato ed avrebbe offeso la giornalista. La giornalista Mara Reinstein ha rivelato cosa sarebbe successo tra lei e Armie Hammer durante una videochiamata su Zoom, quando cioè l'attore credeva di essere silenziato ed avrebbe offeso la sua interlocutrice. Nell'era dell'emergenza sanitaria, colloqui ed interviste avvengono perlopiù tramite videochiamata. Per numerosi versi si tratta di una assoluta comodità, mentre per altri potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto se ci si dimentica microfono o webcam attivi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 febbraio 2021) Mara Reinstein ha ricordato una videochiamata suin cuicredeva diedla. LaMara Reinstein ha rivelato cosa sarebbe successo tra lei edurante una videochiamata su, quando cioè l'attore credeva diedla sua interlocutrice. Nell'era dell'emergenza sanitaria, colloqui ed interviste avvengono perlopiù tramite videochiamata. Per numerosi versi si tratta di una assoluta comodità, mentre per altri potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto se ci si dimentica microfono o webcam attivi ...

Armie Hammer: scaricato anche dall'agente

Armie Hammer è stato scaricato anche dal suo agente. L'attore è da settimane nell'occhio del ciclone dopo il leaking di una serie di messaggi espliciti, le accuse di abusi da parte di alcune ex e il suo

