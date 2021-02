Alexandria Ocasio-Cortez live su Instagram: “Pensavo che sarei morta” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lunedì 1 Febbraio Alexandria Ocasio-Cortez è andata live su Instagram per raccontare la sua versione dei fatti dell’insurrezione a Capitol Hill avvenuta il 6 Gennaio scorso. Ocasio-Cortez è stata rieletta a Novembre 2020 come deputata per lo Stato di New York. È inoltre considerata una delle figure di spicco dell’ala più a sinistra del partito democratico statunitense. Alexandra Ocasio-Cortez – Photo credits: webAlexandria Ocasio-Cortez: “Sono sempre stata religiosa. Ero spaventata, ma ho pensato di aver compiuto i miei obiettivi, e che altri avrebbero potuto continuare nei miei passi” Nella live, Alexandria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lunedì 1 Febbraioè andatasuper raccontare la sua versione dei fatti dell’insurrezione a Capitol Hill avvenuta il 6 Gennaio scorso.è stata rieletta a Novembre 2020 come deputata per lo Stato di New York. È inoltre considerata una delle figure di spicco dell’ala più a sinistra del partito democratico statunitense. Alexandra– Photo credits: web: “Sono sempre stata religiosa. Ero spaventata, ma ho pensato di aver compiuto i miei obiettivi, e che altri avrebbero potuto continuare nei miei passi” Nella...

CBSNews : Rep. Alexandria Ocasio-Cortez on 'trauma' of the Capitol assault, survivor stigma - DimiMitch : @AOC Alexandria Ocasio Smollett Telling more stories - BallasAnthony : @AOC Alexandria occasional cortex. Alexandria Ocasio clueless. - kelimewort : Ich mag Alexandria Ocasio-Cortez. - Baratski : RT @deedledoors: @hrkbenowen @Steely_Jan Alexandria Ocasio Smollett Hogg -