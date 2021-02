Adriana Volpe in futuro non esclude di scendere in politica, poi parla di mondo LGBT e Gay Pride (Di lunedì 8 febbraio 2021) Adriana Volpe ha rilasciato una lunga intervista a Gay.it che ha ovviamente spostato il focus sul mondo LGBT+. “Sono da sempre affine al mondo LGBT+, fin da bambina: un qualcosa di innato. Ho da sempre un gran feeling con chi ha il coraggio delle proprie idee e con chi si mostra per quello che realmente è. Amo la verità delle persone e non c’è lusso più grande che vivere di questo. chi conosce la mia vita privata sa che il mio migliore amico, Marco, è gay.. e amo essere circondata da persone che, come lui, hanno una grande sensibilità e rispetto verso il prossimo”. E sul Pride, da sempre motivo di dibattito, la conduttrice si è espressa a favore. “Certo che sì. I passi in avanti sono stati fatti anche e soprattutto grazie a manifestazioni come questa. Mi colpisce e ... Leggi su biccy (Di lunedì 8 febbraio 2021)ha rilasciato una lunga intervista a Gay.it che ha ovviamente spostato il focus sul+. “Sono da sempre affine al+, fin da bambina: un qualcosa di innato. Ho da sempre un gran feeling con chi ha il coraggio delle proprie idee e con chi si mostra per quello che realmente è. Amo la verità delle persone e non c’è lusso più grande che vivere di questo. chi conosce la mia vita privata sa che il mio migliore amico, Marco, è gay.. e amo essere circondata da persone che, come lui, hanno una grande sensibilità e rispetto verso il prossimo”. E sul, da sempre motivo di dibattito, la conduttrice si è espressa a favore. “Certo che sì. I passi in avanti sono stati fatti anche e soprattutto grazie a manifestazioni come questa. Mi colpisce e ...

