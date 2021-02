VIDEO Sci di fondo, Pellegrino e De Fabiani trionfanti a Ulricehamn nella team sprint: super i due azzurri! (Di domenica 7 febbraio 2021) Trionfo tricolore sulle nevi di Ulricehamn, in Svezia. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani si sono imposti nella team sprint a tecnica libera sulle nevi svedesi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2020-2021. Un’azione devastante dell’argento olimpico individuale in questa specialità sulla salita finale. Un cambio di passo netto che ha permesso ai due azzurri di fregiarsi di questo successo. Riviviamo le emozioni della vittoria dei due atleti del Bel Paese: VIDEO Pellegrino E DE Fabiani trionfanti A Ulricehamn nella team sprint super De Fabiani-Pellegrino Che ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Trionfo tricolore sulle nevi di, in Svezia. Federicoe Francesco Desi sono impostia tecnica libera sulle nevi svedesi, prova valida per la Coppa del Mondo di sci di2020-2021. Un’azione devastante dell’argento olimpico individuale in questa specialità sulla salita finale. Un cambio di passo netto che ha permesso ai due azzurri di fregiarsi di questo successo. Riviviamo le emozioni della vittoria dei due atleti del Bel Paese:E DEDeChe ...

