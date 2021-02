Una via per Norma Cossetto

(Di domenica 7 febbraio 2021) Matteo Carnielettoa 23 anni Una nuova via dedicata a, la giovane italiana massacrata nel 1943. Il promotore dell'iniziativa, Francesco Colafemmina: "Ora una memoria condivisa" "Mio nonno paterno fu fatto prigioniero dagli inglesi in Etiopia nel 1940 e venne deportato in Inghilterra, dove lavorò nei campi per tutto il periodo bellico. Quando tornò in Italia rimase sconvolto da una cosa: dagli italiani che sparavano addosso ad altri italiani. Agli occhi di chi era stato a lungo lontano dal nostro Paese, non esistevano partigiani e repubblichini. Esistevano soltanto italiani che si stavano sparando tra loro". E' così che Francesco Colafemmina, consigliere e vicepresidente del Consiglio comunale di Acquaviva delle fonti, inizia la nostra intervista. E' questo, forse, il motivo ...

FBiasin : Ciao ragazzi, di solito scrivo stupidate, ecco una cosa seria. Matteo ha 11 anni, è di vibo Valentia e non se la p… - AlexandraGeese : I principi e valori dei Verdi tedeschi @Die_Gruenen sono lontanissimi da tutto ciò che rappresenta @beppe_grillo. S… - WRicciardi : E' una sindemia - CoppolaGemma : RT @AlexandraGeese: I principi e valori dei Verdi tedeschi @Die_Gruenen sono lontanissimi da tutto ciò che rappresenta @beppe_grillo. Stato… - SalvoOlivo : @Snobbissima Una volta sola via mail! -

Ultime Notizie dalla rete : Una via

Il Sole 24 ORE

... anche per i prossimi giorni proseguiranno inprioritaria i richiami, con la somministrazione ...in Friuli Venezia Giulia su 3.803 tamponi molecolari sono stati rilevati 221 nuovi contagi con...... in India in centinaia travolti dalle acque 7 Febbraio 2021impressionante massa d'acqua ... da domani parte in Lazio con over 80, oltre 214mila prenotazioni 7 Febbraio 2021 "Prendono ildomani ...MESTRE - I carabinieri di Mestre sono intervenuti presso un'abitazione privata di via Genova e denunciato un cittadino tunisino – ex guardia giurata – e una donna mestrina ...L’attuale premier incaricato quando era al vertice di Via Nazionale aveva predisposto la chiusura e la valorizzazione di 39 filiali. Ma molti di quei palazzi sono ancora invenduti ...