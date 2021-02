Udinese-Verona 2-0, Gotti: “Dobbiamo riuscire a segnare per quanto produciamo” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Udinese che ha fatto un ottimo primo tempo, poi è chiaro che quando non segni puoi pensare di perdere la partita. Il Verona c’ha messo in difficoltà a livello fisico nel secondo tempo, poi nell’epilogo capacità individuale di Deulofeu che l’ha risolta”. Queste le parole di Luca Gotti al termine dell’ottima vittoria conquistata dall’Udinese contro il Verona alla Dacia Arena grazie a due assoli nel finale di Deulofeu: “L’avevo detto di recente che nelle ultime settimane avevamo capito ad avvertire che le sue sensazioni erano diverse rispetto a prima e ora siamo arrivati all’incasso. E’ un giocatore abbastanza giovane, ha giocato al Milan e al Barcellona, poi ha giocato in Premier League. E’ un professionista esemplare, non si tira mai indietro e anzi bisogna un po’ fermarlo da quel punto di vista”. Con ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) “che ha fatto un ottimo primo tempo, poi è chiaro che quando non segni puoi pensare di perdere la partita. Ilc’ha messo in difficoltà a livello fisico nel secondo tempo, poi nell’epilogo capacità individuale di Deulofeu che l’ha risolta”. Queste le parole di Lucaal termine dell’ottima vittoria conquistata dall’contro ilalla Dacia Arena grazie a due assoli nel finale di Deulofeu: “L’avevo detto di recente che nelle ultime settimane avevamo capito ad avvertire che le sue sensazioni erano diverse rispetto a prima e ora siamo arrivati all’incasso. E’ un giocatore abbastanza giovane, ha giocato al Milan e al Barcellona, poi ha giocato in Premier League. E’ un professionista esemplare, non si tira mai indietro e anzi bisogna un po’ fermarlo da quel punto di vista”. Con ...

