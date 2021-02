Serie B, Reggiana-Virtus Entella: match clou per la salvezza (Di domenica 7 febbraio 2021) Questa sera va in scena il posticipo del 21° turno di Serie B: Reggiana-Virtus Entella. Si tratta di un match importantissimo per la classifica, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che stanno lottando per raggiungere la salvezza. Reggiana, vincere per trovare continuità Dopo una Serie di 5 sconfitte consecutive, la Reggiana era finalmente riuscita a tornare alla vittoria contro il Vicenza. Peccato che la settimana scorsa per gli uomini di mister Alvini è arrivata un’altra sconfitta, la 12esima di tutto il campionato. Attualmente, la Reggiana occupa il terzultimo gradino della classifica che significherebbe retrocessione diretta. Bisogna invertire immediatamente la rotta, e questa sera i granata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Questa sera va in scena il posticipo del 21° turno diB:. Si tratta di unimportantissimo per la classifica, un vero e proprio scontro diretto tra due squadre che stanno lottando per raggiungere la, vincere per trovare continuità Dopo unadi 5 sconfitte consecutive, laera finalmente riuscita a tornare alla vittoria contro il Vicenza. Peccato che la settimana scorsa per gli uomini di mister Alvini è arrivata un’altra sconfitta, la 12esima di tutto il campionato. Attualmente, laoccupa il terzultimo gradino della classifica che significherebbe retrocessione diretta. Bisogna invertire immediatamente la rotta, e questa sera i granata ...

