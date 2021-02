Sci alpino | Stefan Bernnsteiner vince il gigante di Berchtesgaden di Coppa Europa | 10° Hannes Zingerle

(Di domenica 7 febbraio 2021)si è aggiudicato ilmaschile di(Germania) valevole per ladi scimaschile 2020-2021. L’austriaco, secondo a metà gara, scende alla grande nella manche decisiva, approfitta del crollo dello svizzero Semyel Bissig che era al comando parziale (sarà solamente quattordicesimo alla fine) e va are con il tempo complessivo di 2:04.04 (1:01.16 e 1:02.88) precedendo il connazionale Dominik Raschner di 27 centesimi e il tedesco Bastian Meisen di 34. Quarta posizione per il connazionale Julian Rauchfuss a 45 centesimi, a pari merito con l’olandese Maarten Meiners. Sesto il francese Thibaut Favrot a 48 centesimi, settimo il norvegese Timon Haugan a 51, quindi chiudono ottavi a pari merito lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

...che oggi 7 febbraio 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato ai Campionati del mondo dia ...Nonostante sia impossibile raggiungere le quote di ricaduta dello- 6 euro nell'indotto del territorio per ogni euro speso in ski - pass - almeno 10 euro a persona spesi in bar e ...Stefan Bernnsteiner si è aggiudicato il gigante maschile di Berchtesgaden (Germania) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2020-2021. L'austriaco, secondo a metà gara, scende alla grande ...Mario Cotelli, che oggi sicuramente guarderà le gare lassù, in cielo, magari assieme a "cavallo pazzo" Erwin Stricker, suo atleta ai tempi della Valanga Azzurra e come lui scomparso prematuramente, co ...