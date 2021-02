Roma, giocatori sotto accusa: Veretout nel mirino (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma - La Roma è ancora a secco di vittorie nei big match di questa stagione. La sconfitta contro la Juventus per 2 a 0 ha segnato il quarto ko contro le grandi e ha mostrato tutte le difficoltà dei ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 febbraio 2021)- Laè ancora a secco di vittorie nei big match di questa stagione. La sconfitta contro la Juventus per 2 a 0 ha segnato il quarto ko contro le grandi e ha mostrato tutte le difficoltà dei ...

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Rispetto alla gara di Roma sono cambiate tante cose, in meglio. Adesso io e il mio staff conosc… - gitopo : @sandro_rosco Parlare di muriqi ora è inutile e riduttivo. Va giudicato più avanti e con più minutaggio. Viceversa… - CorSport : #Roma, giocatori sotto accusa: #Veretout nel mirino ?? - GFanfera : @SerenelloB @ilRomanistaweb @DanieleLoMonaco preferisci o non preferisci la Roma non ha i giocatori che ha la juve… - sportli26181512 : #Roma, giocatori sotto accusa: Veretout nel mirino: Una parte del tifo giallorosso accusa i giocatori per i post pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma giocatori Roma, giocatori sotto accusa: Veretout nel mirino

ROMA - La Roma è ancora a secco di vittorie nei big match di questa stagione. La sconfitta contro la Juventus per 2 a 0 ha segnato il quarto ko contro le grandi e ha mostrato tutte le difficoltà dei giallorossi ...

Ronaldo e Chiellini al top, Pirlo sorride e rivede i vecchi obiettivi

...gol CR7 trascina la Juventus all'inseguimento di Milan e Inter sbloccando la sfida contro la Roma, ... Sono infatti ben 10 i giocatori che rischiano di saltare la finale di Coppa Italia in caso di giallo:...

Roma, giocatori sotto accusa: Veretout nel mirino Corriere dello Sport Roma-Dzeko, tensione a 1000: una squadra rimane alla finestra

Nonostante il reintegro in rosa, rimangono grossissime nube sulla storia tra Edin Dzeko e la Roma. Una soluzione che accontenterebbe tutti potrebbe essere anche la più semplice.

Serie A Femminile. La Juventus batte 3-0 l’Empoli e aspetta il Milan, poker della Roma sulla Pink Bari

Una doppietta di Girelli e la rete di Hurtig condannano le toscane, successo delle giallorosse in trasferta, 2-1 in rimonta della Florentia. Le prime tre gare della 13a giornata di Serie A TIMVISION ...

- Laè ancora a secco di vittorie nei big match di questa stagione. La sconfitta contro la Juventus per 2 a 0 ha segnato il quarto ko contro le grandi e ha mostrato tutte le difficoltà dei giallorossi ......gol CR7 trascina la Juventus all'inseguimento di Milan e Inter sbloccando la sfida contro la, ... Sono infatti ben 10 iche rischiano di saltare la finale di Coppa Italia in caso di giallo:...Nonostante il reintegro in rosa, rimangono grossissime nube sulla storia tra Edin Dzeko e la Roma. Una soluzione che accontenterebbe tutti potrebbe essere anche la più semplice.Una doppietta di Girelli e la rete di Hurtig condannano le toscane, successo delle giallorosse in trasferta, 2-1 in rimonta della Florentia. Le prime tre gare della 13a giornata di Serie A TIMVISION ...