Ristoranti aperti la sera. I proprietari sul piede di guerra. Bassetti: «Meglio a cena fuori che in 30 a casa» (Di domenica 7 febbraio 2021) «Stanno spingendo per una riapertura dei Ristoranti, anche la sera, per il 15 febbraio, quando cadrà il divieto di spostamento tra Regioni e sarà consentita la riapertura degli impianti sciistici, o al massimo per il 5 marzo, quando scadrà il Dpcm anti-Covid. Questo ci hanno detto i tanti senatori che abbiamo incontrato in questi giorni davanti Montecitorio. L’ultima parola toccherà al nuovo governo ma Mario Draghi ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’economia e il lavoro e per la tutela delle attività economiche. Poi, diciamolo francamente, peggio di così non può fare. Dopo nove mesi di chiusura…». A parlare a Open è Umberto Carriera, promotore dell’iniziativa #ioapro che ha portato il 15 gennaio scorso alla “disobbedienza civile” di centinaia di ristoratori in tutta Italia. Come documentato da Open, in molti hanno deciso di aprire anche la ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) «Stanno spingendo per una riapertura dei, anche la, per il 15 febbraio, quando cadrà il divieto di spostamento tra Regioni e sarà consentita la riapertura degli impianti sciistici, o al massimo per il 5 marzo, quando scadrà il Dpcm anti-Covid. Questo ci hanno detto i tanti senatori che abbiamo incontrato in questi giorni davanti Montecitorio. L’ultima parola toccherà al nuovo governo ma Mario Draghi ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’economia e il lavoro e per la tutela delle attività economiche. Poi, diciamolo francamente, peggio di così non può fare. Dopo nove mesi di chiusura…». A parlare a Open è Umberto Carriera, promotore dell’iniziativa #ioapro che ha portato il 15 gennaio scorso alla “disobbedienza civile” di centinaia di ristoratori in tutta Italia. Come documentato da Open, in molti hanno deciso di aprire anche la ...

