Parma, Conti: «Da oggi per noi deve partire un nuovo campionato» (Di domenica 7 febbraio 2021) Andrea Conti, terzino del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna Andrea Conti, terzino del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna. Le sue parole. «Siamo pronti per la guerra. Scherzi a parte, oggi inizia un nuovo campionato, dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi: la classifica non è delle migliori, dobbiamo fare qualcosa» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Andrea, terzino del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna Andrea, terzino del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bologna. Le sue parole. «Siamo pronti per la guerra. Scherzi a parte,inizia un, dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi: la classifica non è delle migliori, dobbiamo fare qualcosa» Leggi su Calcionews24.com

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - Conti: 'Dobbiamo vincere in tutti i modi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PARMA - Conti: 'Dobbiamo vincere in tutti i modi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PARMA - Conti: 'Dobbiamo vincere in tutti i modi' - apetrazzuolo : PARMA - Conti: 'Dobbiamo vincere in tutti i modi' - napolimagazine : PARMA - Conti: 'Dobbiamo vincere in tutti i modi' -