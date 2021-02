(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’ospedalemonitorerà iaffetti dacon dei. L’iniziativa coinvolgerà i contagiati che si trovano alla prima divisione ed al pronto soccorso. Si tratta di un sistema unico nel suo genere in Italia. Fino a questo momento infatti era stato utilizzato solo per il monitoraggio deia casa. Un dispositivo quindi che sarà utile proprio per capire come cambiano di ora in ora le condizioni di questi. Queste le parole di Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli riportate da repubblica: “Ivengono dotati di un kit composto da 2 sensori wireless, un trasmettitore bluetooth e alcune fascette di ricambio, i sensori consentono il ...

PsiEmilRomagna : RT @PReggioemilia: Saranno #Spallanzani di #Roma e #Cotugno di #Napoli a ospitare sperimentazione #vaccino italiano #Reithera. Da marzo sar… - statodelsud : Covid Napoli, al Cotugno pazienti monitorati con bracciale elettronico - Pino__Merola : Covid Napoli, al Cotugno pazienti monitorati con bracciale elettronico - Yogaolic : RT @SkyTG24: Covid Napoli, al Cotugno pazienti monitorati con bracciale elettronico - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Napoli, al Cotugno pazienti monitorati con bracciale elettronico -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Cotugno

Un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ordinaria, il progetto è partito all'ospedalee coinvolge, al momento, i pazienti afferenti alla prima divisione e al pronto soccorso. Il sistema, unico nel suo genere, in Italia, fino ad ora, è stato impiegato per monitorare i pazienti ...Un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ordinaria: questo il progetto partito all'ospedalediche coinvolge, al momento, i pazienti della prima divisione e del pronto soccorso. Ilè la prima struttura ospedaliera a utilizzare questo particolare dispositivo per i ...Napoli, al Cotugno braccialetti per monitorare i pazienti Covid. Si tratta del primo ospedale in Italia a farlo anche nella struttura sanitaria ...Covid, sperimentazione all’ospedale infettivologico Cotugno di Napoli: un braccialetto per monitorare i pazienti positivi ricoverati in degenza ...