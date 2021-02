Myanmar, decine di migliaia di persone in strada per protestare contro il colpo di stato militare (Di domenica 7 febbraio 2021) Un lungo corteo di manifestanti ha percorso le principali vie di Yangon, capitale del Myanmar, per protestare contro il golpe militare di pochi giorni fa. decine di migliaia di persone, dopo le prime timide manifestazioni di dissenso sui social network, sono scese in piazza per chiedere un ritorno alla democrazia e a un governo guidato dalla presidentessa eletta Aung San Suu Kyi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Un lungo corteo di manifestanti ha percorso le principali vie di Yangon, capitale del, peril golpedi pochi giorni fa.didi, dopo le prime timide manifestazioni di dissenso sui social network, sono scese in piazza per chiedere un ritorno alla democrazia e a un governo guidato dalla presidentessa eletta Aung San Suu Kyi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

