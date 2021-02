Musacchio, chance al 1? in Lazio Cagliari: è la prima da titolare (Di domenica 7 febbraio 2021) Mateo Musacchio giocherà titolare in Lazio Cagliari: prima sfida dal primo minuto con la maglia biancoceleste chance da titolare per Musacchio. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, sarà schierato in campo dal 1? in Lazio Cagliari: sarà la sua prima partita da titolare in biancoceleste. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Dopo aver esordito contro l’Atalanta, Inzaghi lo chiama a partire dall’inizio per la prima volta. Con Patric squalificato, sarà proprio l’ex Milan a giocare nel trio difensivo contro i rossoblù, club contro il quale giocò anche la sua seconda gara in rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Mateogiocheràinsfida dal primo minuto con la maglia biancocelestedaper. Il giocatore, come riporta il Corriere dello Sport, sarà schierato in campo dal 1? in: sarà la suapartita dain biancoceleste. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Dopo aver esordito contro l’Atalanta, Inzaghi lo chiama a partire dall’inizio per lavolta. Con Patric squalificato, sarà proprio l’ex Milan a giocare nel trio difensivo contro i rossoblù, club contro il quale giocò anche la sua seconda gara in rossonero. Leggi su Calcionews24.com

